Bicara Therapeutics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Bicara Therapeutics stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,82 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,500 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at