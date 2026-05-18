Bicicletas Monark: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Bicicletas Monark hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 8,20 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7,08 BRL je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bicicletas Monark in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 33,73 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,2 Millionen BRL im Vergleich zu 3,4 Millionen BRL im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at