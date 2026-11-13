BICO Group Registered B hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

BICO Group Registered B hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3,12 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -8,660 SEK erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,24 Prozent auf 465,2 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 386,9 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at