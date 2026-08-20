BICO Group Registered B verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

BICO Group Registered B ließ sich am 19.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat BICO Group Registered B die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,53 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,610 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 336,1 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 324,2 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at