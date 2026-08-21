BICO Group Un: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

BICO Group Un präsentierte in der am 19.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das BICO Group Un ein Ergebnis je Aktie von -0,070 USD vermeldet.

Das vergangene Quartal hat BICO Group Un mit einem Umsatz von insgesamt 35,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,01 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at