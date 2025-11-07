BICO Group Un öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

BICO Group Un hat am 04.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

BICO Group Un vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,23 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BICO Group Un in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 14,49 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 40,7 Millionen USD im Vergleich zu 47,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at