BICO Group Un stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

BICO Group Un hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BICO Group Un -0,230 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 48,2 Millionen USD gegenüber 40,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at