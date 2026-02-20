|
20.02.2026 06:31:28
BICO Group Un: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
BICO Group Un veröffentlichte am 18.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BICO Group Un in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,39 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 48,0 Millionen USD im Vergleich zu 53,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 17,07 Prozent auf 152,66 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 184,09 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
