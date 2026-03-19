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19.03.2026 06:31:28

Bicycle Therapeutics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Bicycle Therapeutics ließ sich am 17.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bicycle Therapeutics die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,740 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1204,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 47,9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 3,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 3,170 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bicycle Therapeutics -2,910 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Bicycle Therapeutics in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 106,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 72,76 Millionen USD im Vergleich zu 35,29 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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