Segro Aktie
WKN DE: A0N9B0 / ISIN: GB00B5ZN1N88
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21.07.2026 17:20:34
Bidder accuses Segro of ‘aspirational’ projections to justify rejecting £13.5bn offer
UK property group has resisted three proposals from US-listed real estate giant PrologisWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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|FTSE 100-Wert Segro-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Segro von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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