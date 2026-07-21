Segro Aktie

Segro für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0N9B0 / ISIN: GB00B5ZN1N88

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21.07.2026 17:20:34

Bidder accuses Segro of ‘aspirational’ projections to justify rejecting £13.5bn offer

UK property group has resisted three proposals from US-listed real estate giant PrologisWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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