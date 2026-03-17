Janus Corporation Aktie

Janus Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: INE04OV01018

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17.03.2026 15:28:18

Bidding war for Janus Henderson intensifies as Victory Capital makes fresh offer

Texas-based asset manager’s new bid sets up contest with Trian and General CatalystWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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