02.03.2026 06:31:29
Bide Pharmatech A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Bide Pharmatech A stellte am 27.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Bide Pharmatech A hat ein EPS von 0,38 CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,380 CNY auf dem gleichen Niveau gelegen.
Beim Umsatz wurden 344,7 Millionen CNY gegenüber 290,6 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,75 CNY. Im Vorjahr waren 1,32 CNY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 1,32 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 20,53 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,10 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
