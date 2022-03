Biden appelliert an Russen: 'Dieser Krieg ist eurer nicht würdig'

WARSCHAU (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat an die Menschen in Russland appelliert, sich vom Ukraine-Krieg zu distanzieren. "Ihr, das russische Volk, seid nicht unser Feind", sagte Biden am Samstagabend in Warschau. Doch die russischen Angriffe auf Zivilisten in der Ukraine, die Millionen Menschen in die Flucht getrieben hätten, entsprächen nicht einer großen Nation.

"Das entspricht nicht dem, was Ihr seid, das ist nicht die Zukunft, die Ihr für eure Familie verdient", sagte Biden. "Dieser Krieg ist eurer nicht würdig." Er erinnerte daran, dass bereits 200 000 Russen ihr Heimatland verlassen hätten.

Biden hielt seine als historisch angekündigte Rede zum Abschluss seiner zweitägigen Polenreise. Diese war bestimmt vom russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine./vsr/DP/men