Biden: Attentat auf Fico 'schreckliche Gewalttat'

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat die Schüsse auf den slowakischen Regierungschef Robert Fico als "schreckliche Gewalttat" verurteilt. Er und seine Frau Jill beteten für Ficos rasche Genesung, schrieb Biden in einer vom Weißen Haus am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung. "Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und dem slowakischen Volk", hieß es weiter. Die US-Botschaft stehe in engem Kontakt mit der slowakischen Regierung und sei bereit zu helfen.

Fico war nach einer Kabinettssitzung in der Stadt Handlova angeschossen und mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Angreifer wurde den Angaben zufolge festgenommen./trö/DP/men