Biden berät sich erneut mit Sicherheitsteam zu Ukraine-Krise

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden kommt angesichts des eskalierenden Konflikts mit Russland wegen der Ukraine-Krise erneut mit seinen Sicherheitsberatern zusammen. "Präsident Biden trifft sich heute mit seinem nationalen Sicherheitsteam im Weißen Haus und wird regelmäßig über die Entwicklungen in Bezug auf Russland und die Ukraine unterrichtet", hieß es am Montag aus dem Weißen Haus in Washington. Medien hatten berichtet, dass unter anderem US-Außenminister Antony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin vor dem Regierungssitz gesichtet wurden.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am Montag angekündigt, dass er die selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine als unabhängige Staaten anerkennen will. Biden hatte sich zuletzt am Freitag öffentlich zu der Krise geäußert und gewarnt, dass Putin die Entscheidung zum Einmarsch in die Ukraine getroffen habe.

Das Wochenende verbrachte Biden im Weißen Haus. Er hatte keine öffentlichen Termine, kam aber bereits am Sonntag mit seinen Sicherheitsberatern zusammen. Nach einem Telefonat mit Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hatte Biden am Sonntagabend "im Prinzip" einem Treffen mit Putin zugestimmt - sollte dieser vorher nicht in die Ukraine einmarschieren./nau/DP/he