Biden beschwört in Wahl-Video amerikanische Werte

(Reuters) - US-Präsident Joe Biden hat den offiziellen Startschuss für seine Wiederwahl-Kampagne gegeben.

Er veröffentlichte dazu am Dienstag ein dreiminütiges Video, in dem er einen Vorgeschmack auf einige der Themen gibt, die er bis zum Wahltermin im November 2024 setzen möchte. Ins Zentrum rückt er den Schutz der Freiheit und der Demokratie sowie das Bekenntnis zur Gleichbehandlung und - ganz im Sinne des Mythos vom amerikanischen Traum - dass jeder eine faire Chance bekommen sollte, "in diesem Land erfolgreich zu sein", es zu schaffen.

Als Gegenspieler macht Biden die Anhänger der von seinem Vorgänger Donald Trump propagierten "Make America Great Again"-Doktrin aus - abgekürzt MAGA. Das Video beginnt mit Bildern des Sturms von Trump-Anhängern auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021. Es hebt auf einen starken Kontrast zwischen der Vision des demokratischen Präsidenten Biden für Amerika und der seines republikanischen Vorgängers ab.

"Freiheit – persönliche Freiheit – ist grundlegend für das, was wir als Amerikaner sind", sind Bidens erste Worte in dem musikuntermalten Clip, der ähnlich wie mancher Kinotrailer aufgemacht ist. In schneller Abfolge sind Bilder von Biden, seiner Frau, der First Lady Jill Biden, sowie Vizepräsidentin Kamala Harris zu sehen. Auch Schlüsselmomente aus Bidens bisheriger Amtszeit werden gezeigt, etwa die Bestätigung von Ketanji Brown Jackson als erste schwarze Richterin am Obersten Gerichtshof.

"Dies ist keine Zeit, um selbstzufrieden zu sein", sagt Biden in dem Video. "Im ganzen Land stehen MAGA-Extremisten Schlange, um diese grundlegenden Freiheiten anzugehen." Etwa die Sozialversicherung, während sie gleichzeitig die Steuern für Reiche senken wollten. Dazu laufen Bilderschnipsel von Trump und dem Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, die als mögliche Gegenkandidaten 2024 gelten. Auch die Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Greene, eine der größten MAGA- und Trump-Unterstützerinnen, ist zu sehen.

Biden spielt auf eine Reihe stark umstrittener Themen an. Manche, wie etwa "Abtreibung" erwähnt er nicht wörtlich, doch schon in der vierten Sekunde des Videos ist es klar als Schriftzug auf einem Plakat bei einer Demonstration zu erkennen. Waffengewalt oder Klimawandel werden nicht erwähnt, aber viele Szenen zeigen Amerikaner und Amerikanerinnen aller Hintergründe und Altersgruppen in Gewerkschaftshäusern, Schulen und Gemeindezentren, auf Bauernhöfen und in Städten.

"Die Frage, vor der wir stehen, ist, ob wir in den kommenden Jahren mehr Freiheit oder weniger Freiheit haben, mehr Rechte oder weniger", sagt Biden. "Ich kenne Amerika. Ich weiß, dass wir gute und anständige Menschen sind. Ich weiß, dass wir immer noch ein Land sind, das an Ehrlichkeit und Respekt glaubt und einander mit Würde behandelt."

