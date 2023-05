Biden beschwört Kooperation mit Japan vor Beginn des G7-Gipfels

HIROSHIMA (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat vor dem Start des G7-Gipfels in Hiroshima die Partnerschaft mit dem diesjährigen Gastgeber Japan beschworen. "Wenn unsere Länder zusammenstehen, sind wir stärker. Und ich glaube, dass die ganze Welt sicherer ist, wenn wir das tun", sagte Biden am Donnerstag bei einem bilateralen Treffen mit dem japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida in Hiroshima.

Die USA und Japan stünden für gemeinsame Werte ein, dazu gehöre die Unterstützung der Ukraine bei der Verteidigung ihres Landes gegen den Angreifer Russland. Die USA und Japan setzten sich ein für die Nichtverbreitung von Nuklearwaffen und für einen freien und offenen Indopazifik. Außerdem hätten beide Seiten ihre Kooperation bei neuen Technologien vertieft.

In Hiroshima halten die sieben führenden demokratischen Industriestaaten von Freitag bis Sonntag ihren diesjährigen Gipfel ab. Zur G7-Gruppe gehören neben den USA und Japan auch Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien und Kanada sowie zusätzlich Vertreter der Europäischen Union.

Neben dem Ukraine-Krieg und Problemen der Weltwirtschaft geht es bei dem Gipfel auch um das Verhältnis des Westens zu China./jac/DP/jha