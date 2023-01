Biden bestätigt Fund weiterer vertraulicher Dokumente

Washington (Reuters) - US-Präsident Joe Biden hat den Fund weiterer vertraulicher Unterlagen in Privaträumen eingeräumt.

Die Überprüfung sei in der Nacht abgeschlossen worden, sagte der Demokrat am Donnerstag. "Sie haben eine kleine Zahl von vertraulichen Dokumenten in Lagerräumen und Aktenschränken in meinem Haus, in meiner persönlichen Bibliothek gefunden." In einer Stellungnahme von Bidens Sonderermittler Richard Sauber hieß es, eine einzige Akte sei in einem an eine Garage in Wilmington angebauten Raum gefunden worden. Zuvor hatten US-Medien über den Fund berichtet.

Nachdem im November Geheimdokumente aus Bidens Zeit als Vizepräsident in seinem früheren Büro gefunden worden waren, überprüften seine Berater auch andere Standorte. Vor einigen Tagen hatte Sauber mitgeteilt, dass etwa zehn vertrauliche Dokumente aus Bidens Zeit als Vizepräsident in seinem früheren Büro bei der Denkfabrik Penn Biden Center gefunden worden waren. Bidens Anwälte hätten sie umgehend das Nationalarchiv übergeben.

Brisanz erlangen die Funde, weil derzeit das Justizministerium den Umgang des früheren Präsidenten Donald Trump mit geheimen Unterlagen prüft. Im August 2022 waren in seinem Anwesen in Florida bei einer Razzia Tausende Dokumente gefunden worden, von denen einige Hundert als vertraulich eingestufte waren. Die Unterlagen seien alle freigegeben und sicher verwahrt worden, hatte der Republikaner damals erklärt. Trump war mehreren Aufforderungen des Nationalarchivs nicht nachgekommen, die Unterlagen - am Ende insgesamt 15 Kisten - wieder zu übergeben.

