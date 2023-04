Biden empfängt Südkoreas Präsidenten als Staatsgast im Weißen Haus

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden empfängt am Mittwoch seinen südkoreanischen Amtskollegen Yoon Suk Yeol als Staatsgast im Weißen Haus. Bei dem Besuch ist neben einem bilateralen Gespräch und einer gemeinsamen Pressekonferenz am Abend auch ein Staatsbankett zu Ehren von Yoon und seiner Frau Kim Keon Hee vorgesehen, wie das Weiße Haus vorab mitteilte. Yoon ist erst der zweite ausländische Gast in Bidens Amtszeit, der zu einem förmlichen Staatsbesuch eingeladen wurde.

Solche Trips werden anders als reguläre Arbeitsbesuche von besonderem protokollarischen Pomp begleitet, wie etwa dem Staatsbankett. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron war im vergangenen Dezember der erste ausländische Gast in Bidens Amtszeit gewesen, der zu einem Staatsbesuch in die USA reiste.

Aus dem Weißen Haus hieß es vorab, mit dem Besuch des südkoreanischen Präsidenten werde der 70. Jahrestag der Allianz beider Länder gefeiert. Biden war im Mai des vergangenen Jahres kurz nach Yoons Amtsantritt zu einem Staatsbesuch nach Südkorea gereist. Das Land gehört neben Japan zu den wichtigsten US-Verbündeten in Asien./jac/DP/men