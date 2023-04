Biden gibt Startschuss für Wiederwahl-Kampagne 2024

- von Steve Holland und Christian Rüttger

Washington/Berlin (Reuters) - US-Präsident Joe Biden bewirbt sich um eine zweite Amtszeit.

Der 80-Jährige gab am Dienstag den offiziellen Startschuss für seine Wiederwahl-Kampagne. Er veröffentlichte ein Video, in dem er seine Absicht erklärte, bei der Wahl im November 2024 erneut für die Demokraten zu kandidieren. Damit könnte es zur Neuauflage des Duells von 2020 kommen: Denn auch Bidens Vorgänger, der Republikaner Donald Trump, hat seinen Hut ein weiteres Mal in den Ring geworfen.

Darauf stellt sich offenbar auch das Biden-Lager ein. Das dreiminütige Video baut auf einer ähnlichen Strategie auf, mit der Biden schon in die Wahl 2020 zog, als er sich als "Anti-Trump" inszenierte: In der einen Ecke er selbst als unerschütterlicher Verfechter von Freiheit, Demokratie und Unterstützer aller Amerikaner und Amerikanerinnen, gleich welcher Herkunft, Hautfarbe, Religion oder sexueller Orientierung. Und in der anderen Ecke die Anhänger von Trumps "Make America Great Again"-Doktrin, die diese ureigenen amerikanischen Werte laut Biden gefährden. "Als ich vor vier Jahren für das Präsidentenamt kandidierte, sagte ich, dass wir uns in einem Kampf um die Seele Amerikas befinden. Und das sind wir immer noch", erklärt Biden in dem Video. Jetzt sei nicht die Zeit, sich selbstzufrieden zurückzulehnen. Und darum kandidieren er erneut. "Lasst uns diesen Job zu Ende bringen. Ich weiß, dass wir das können."

BEDENKEN WEGEN BIDENS ALTER

Biden trotzt damit schwachen Umfragewerten und Zweiflern, die fürchten, dass er aufgrund seines hohen Alters den Strapazen des Jobs nicht mehr gewachsen sein könnte. Schon jetzt ist er der älteste US-Präsident aller Zeiten. Sollte er wiedergewählt werden, wäre er am Ende einer zweiten Amtszeit 86 Jahre alt. Die durchschnittliche Lebenserwartung von Männern in den USA liegt fast zehn Jahre darunter.

Bidens Leibarzt hat ihm jedoch bescheinigt, fit genug zu sein. Der Präsident trinkt nach eigenen Angaben keinen Alkohol, fünfmal die Woche treibt er Sport. Er stützt sich zudem auf eine Reihe von politischen Errungenschaften, die er in den ersten zwei Jahren seiner Amtszeit verbuchen konnte - darunter milliardenschwere staatliche Unterstützungsprogramme zur Bekämpfung der Corona-Pandemie und deren Folgen sowie zur Modernisierung der maroden Infrastruktur. Die Arbeitslosigkeit fiel auf den niedrigsten Stand seit 1969.

Getrübt wird Bidens Wirtschaftsbilanz jedoch durch die dramatisch hohe Inflation, die Millionen Amerikaner im Geldbeutel spüren. Das spiegelt sich in den Umfragen wider. Sie pendeln um die 40 Prozent, teilweise darunter. Selbst viele Parteifreunde sehen darin ein Risiko, was die Gewinnchancen 2024 angeht.

TRUMP BRINGT SICH IN STELLUNG

Die Republikaner machen Biden für die Inflation verantwortlich, werfen ihm vor, zu viele Einwanderer ins Land zu lassen, nicht genug gegen Kriminalität zu unternehmen und das Land wirtschaftlich, militärisch und international zu schwächen. In dieses Horn stieß auch Trump in einer ersten Reaktion nach Veröffentlichung von Bidens Wahlkampfvideo. "Amerikanische Familien werden durch die schlimmste Inflation seit einem halben Jahrhundert dezimiert. Banken gehen pleite", erklärte er auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social. "Wir haben unsere Energieunabhängigkeit aufgegeben, genau wie wir in Afghanistan aufgegeben haben."

Trump hat bereits im vergangenen November erklärt, wieder als Kandidat für die Republikaner antreten zu wollen. Ob die Partei ihn aufstellt, wird allerdings erst bei den sogenannten Vorwahlen entschieden, die in der ersten Jahreshälfte 2024 angesetzt sind. Trump ist nicht unumstritten in seiner Partei, verfügt aber nach wie vor über immensen Rückhalt, weshalb er derzeit als Favorit auf die Kandidatur gilt. Doch auch anderen Republikanern werden Chancen eingeräumt, etwa Floridas Gouverneur Ron DeSantis. Er bewegt sich politisch ähnlich Rechtsaußen wie Trump, gilt aber als weniger polarisierend, auch weil er nicht so skandalbelastet ist. Vieles deutet daraufhin, dass auch er sich um das Kandidatenticket der Republikaner bewerben wird.

Biden hingegen dürfte bei den Demokraten trotz aller Bedenken auf wenig nennenswerte Konkurrenz treffen. Bislang hat kein ranghoher Demokrat erkennen lassen, dass er dem Amtsinhaber die Kandidatur streitig machen will. Und aufstrebende Parteimitglieder wie die Gouverneure J.B. Pritzker aus Illinois und Josh Shapiro aus Pennsylvania hat Biden in sein Wahlkampf-Beratergremium aufgenommen. Biden wird somit 2024 wohl wieder Spitzenkandidat der Demokraten sein. Als Vizepräsidentin hält er an Kamala Harris fest.

