Biden kündigt rund 500 neue Sanktionen gegen Russland an

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat als Reaktion auf den zweiten Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine und den Tod des russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny mehr als 500 neue Sanktionen gegen Russland angekündigt. Die Strafmaßnahmen richten sich unter anderem gegen Personen, die mit der Inhaftierung Nawalnys in Verbindung stehen, gegen den russischen Finanzsektor und die Rüstungsindustrie , wie Biden am Freitagmorgen (Ortszeit) in einer Mitteilung erklärte./nau/DP/mis