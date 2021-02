Biden macht erste Reise als Präsident nach Wisconsin

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der neue US-Präsident Joe Biden wird kommende Woche seiner erste offizielle Reise als Präsident unternehmen. Biden fliegt am 16. Februar nach Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin, wie das Weiße Haus am Dienstag mitteilte. Wisconsin gehört zu den Staaten, in denen sich der Ausgang der US-Präsidentenwahl entschieden hat. In Milwaukee wird sich Biden auch Fragen von Bürgern stellen. Die Fragestunde werde live übertragen, wie der Nachrichtensender CNN ankündigte. Biden war am 20. Januar als Präsident vereidigt worden und fokussiert sich bisher vor allem auf die Bewältigung der Corona-Krise und schnellere Wirtschaftshilfen./so/DP/fba