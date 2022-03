Biden nimmt als erster US-Präsident an EU-Gipfel in Brüssel teil

BRÜSSEL (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat am Donnerstag als erster US-Präsident jemals persönlich an einem regulären EU-Gipfel in Brüssel teilgenommen. EU-Ratschef Charles Michel begrüßte den 79-Jährigen am Freitagabend per Handschlag im Europäischen Rat, bevor Biden zu einer Sitzung der 27 EU-Staats- und Regierungschefs zum russischen Krieg gegen die Ukraine dazustieß. Zuvor warb er eindringlich für die Einigkeit zwischen den USA und der EU.

Bislang waren nur wenige andere Spitzenpolitiker bei einem regulären Brüsseler Gipfel zu Gast. Biden war vor einem Jahr bereits einmal per Video bei einem EU-Gipfel zugeschaltet worden./wim/DP/jha