Biden positiv auf Corona getestet - "Sehr leichte Symptome"

Washington (Reuters) - Der US-Präsident Joe Biden ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden.

Nach Angaben des Weißen Hauses vom Donnerstag hat er aber nur sehr leichte Symptome. Seinem Arzt zufolge leidet Biden an einer laufenden Nase, Müdigkeit und gelegentlichem trockenen Husten. Die Beschwerden seien laut dem Arzt Kevin O'Connor am späten Mittwoch aufgetreten. Der 79-Jährige werde sein Amt weiter ausüben und habe mit der Einnahme des antiviralen Mittels Paxlovid begonnen, teilte Bidens Srecherin Karine Jean-Pierre mit. "Er ist vollständig geimpft und zweimal aufgefrischt und leidet unter sehr leichten Symptomen", hieß es in einer kurzen Erklärung.

In Übereinstimmung mit den amerikanischen Gesundheitsvorschriften bei Covid-Fällen werde er sich im Weißen Haus isolieren, in dieser Zeit aber allen Pflichten als Präsident nachkommen.

Biden sagte in einem Video auf seinem Twitter-Account, es gehe ihm gut. Der Corona-Koordinator des Weißen Hauses, Ashish Jha, sagte, Bidens Sauerstoffwerte seien normal. Der Präsident werde sich nun fünf Tage lang isolieren. Öffentlich auftreten werde er, sobald ein negativer Corona-Test vorliege. Biden spreche sich mit seinen Mitarbeitern telefonisch ab und werde während seiner Genesung weiterhin per Telefon und Zoom an Besprechungen teilnehmen. Das Weiße Haus werde täglich über den Gesundheitszustand des Präsidenten berichten.

