Biden preist Wirtschaftspolitik: 'Amerikaner beginnen, es zu fühlen'

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden setzt darauf, dass die Menschen in den USA die Ergebnisse seiner Wirtschaftspolitik bald spüren werden. "Das braucht Zeit, aber das amerikanische Volk beginnt, es zu fühlen", sagte Biden am Donnerstag (Ortszeit) bei seiner Rede zur Lage der Nation vor den beiden Parlamentskammern. "Die Löhne steigen weiter, und die Inflation geht weiter zurück", so der Demokrat. Statt ausländische Produkte zu importieren und amerikanische Arbeitsplätze zu exportieren, exportierten die USA jetzt amerikanische Produkte und schafften amerikanische Arbeitsplätze im Land. Sein Ziel sei es, dass es der Mittelschicht gut gehe. Denn wenn es der Mittelschicht gut gehe, ginge es den Reichen immer noch sehr gut. Es sei wichtig, dass Gewerkschaften stärker würden.

Die US-Wirtschaft steht eigentlich nicht schlecht da. Die Inflation ist deutlich zurückgegangen und lag im Januar bei 3,1 Prozent. Im Sommer 2022 war sie mit mehr als 9 Prozent so hoch wie seit rund vier Jahrzehnten nicht mehr. Auch die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist gut. Trotz der rasanten Zinssenkungen der US-Notenbank Fed im Kampf gegen die hohen Verbraucherpreise blieb eine Rezession aus. Doch bei den Menschen in den USA scheint das nicht anzukommen. Umfragen zufolge sind viele frustriert über hohe Preise im Supermarkt. Biden nennt seine Wirtschaftspolitik "Bidenomics". Doch etliche seiner Pläne sind im Kongress gescheitert - zum Beispiel, dass Menschen mit einem Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar eine Mindeststeuer von 25 Prozent zahlen sollen./jac/DP/zb