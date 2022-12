Biden: Russland setzt 'Winter als Waffe' ein

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat Russland vorgeworfen, im Krieg gegen die Ukraine "den Winter als Waffe" einzusetzen. Moskau greife während der kältesten und dunkelsten Jahreszeit gezielt die Infrastruktur der Ukraine an, sagte Biden am Mittwoch während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus in Washington. Russland lasse die Menschen in der Ukraine hungern und frieren. "Das ist das jüngste Beispiel für die ungeheuerlichen Gräueltaten, die die russischen Streitkräfte an unschuldigen ukrainischen Zivilisten, Kindern und ihren Familien begehen."/nau/DP/he