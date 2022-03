Biden: Russlands Wirtschaft wird wegen Sanktionen 'halbiert' werden

WARSCHAU (dpa-AFX) - Wegen der harten westlichen Sanktionen wird sich die russische Volkswirtschaft nach Ansicht von US-Präsident Joe Biden in den kommenden Jahren "halbieren". Vor dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine sei Russland die elftgrößte Volkswirtschaft weltweit gewesen, bald werde Russland kaum noch unter den 20 Größten sein, sagte Biden am Samstag in Warschau zum Abschluss eines zweitägigen Besuchs in Polen.

Die Sanktionen seien so wirksam, dass sie der "militärischen Macht" Konkurrenz machten. Die wirtschaftlichen Kosten untergraben auch das russsische Militär, wie Biden weiter sagte. "Als Folge dieser beispiellosen Sanktionen wurde der Rubel fast sofort in Schutt und Asche gelegt", sagte Biden mit Blick auf die dramatische Abwertung der russischen Landeswährung. "Die Wirtschaft läuft darauf zu, in den kommenden Jahren halbiert zu werden", sagte er.

Biden sprach gut einen Monat nach dem Beginn des Kriegs in der Ukraine im Warschauer Königsschloss. Das Gebäude gilt als Symbol der im Zweiten Weltkrieg einst großteils zerstörten und später wiederaufgebauten polnischen Hauptstadt./jbz/DP/men