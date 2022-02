Biden, Scholz und Verbündete wollen in Schalte über Ukraine sprechen

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden will sich an diesem Freitag mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und weiteren Verbündeten über den Ukraine-Konflikt austauschen. An der Schalte um 17.00 Uhr sollen außerdem EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, EU-Ratschef Charles Michel, Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron, der britische Premierminister Boris Johnson, Polens Präsident Andrzej Duda, der rumänische Staatspräsident Klaus Iohannis, Italiens Ministerpräsident Mario Draghi und Kanadas Premier Justin Trudeau teilnehmen, wie das Weiße Haus mitteilte. In dem Gespräch solle es um die "gemeinsame Besorgnis über Russlands fortgesetzte militärische Aufstockung" an der ukrainischen Grenze gehen. Ziel sei es, sich weiter über die "Koordinierung von Diplomatie und Abschreckung" auszutauschen./nau/DP/men