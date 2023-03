Biden spricht vor Parlament in Ottawa: 'Amerikaner lieben Kanadier'

WASHINGTON/OTTAWA (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat bei einer Rede vor dem kanadischen Parlament dem Nachbarland unerschütterliche Freundschaft zugesichert. "Heute sage ich Ihnen und allen Menschen in Kanada, dass Sie immer, immer auf die Vereinigten Staaten von Amerika zählen können", sagte Biden am Freitag. Es gebe keinen "zuverlässigeren Verbündeten" und keinen "beständigeren Freund" als Kanada. "Die Amerikaner lieben die Kanadier, und das ist keine Übertreibung", so Biden. Die beiden Staaten würden aufgrund derselben Werte, die sie teilen, auch ein Herz teilen.

Auch der kanadische Ministerpräsident Justin Trudeau lobte die tiefe Verbindung angesichts zahlreicher Herausforderungen wie der Klimakrise, den Nachwirkungen der Pandemie, dem Ukraine-Krieg oder der immer noch hohen Inflation: "Unsere beiden Nationen stehen in diesem Moment vereint da und finden Seite an Seite Lösungen." Dies seien "ernste Zeiten", in denen die gemeinsame Freundschaft wichtiger denn je sei. "Herr Präsident, Sie sind ein wahrer Freund Kanadas", sagte Trudeau an Biden gerichtet.

Biden und seine Ehefrau Jill waren am Donnerstagabend (Ortszeit) in Kanada eingetroffen und hatten die Trudeaus im Anschluss zum Abendessen getroffen. Medienberichten zufolge haben Biden und Trudeau sich auf ein Asylabkommen geeinigt, dass einen illegalen Grenzübergang zwischen den beiden Ländern schließen soll. Für Biden ist es der erste Besuch in Kanada seit seinem Amtsantritt im Januar 2021./nau/DP/jha