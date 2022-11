Biden: Trump-Anhänger bei Republikanern in der Minderheit

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden sieht seinen Vorgänger Donald Trump bei den Republikanern nur noch in der Minderheit. Die Wähler hätten bei der Parlamentswahl demonstriert, dass sie nicht "an jedem Tag eine politische Schlacht durchleben wollen", sagte der Demokrat am Mittwoch in Washington. Er glaube nicht, dass man Trumps "Mega-MAGA-Republikaner" aus ihrer Verblendung lösen könne. Er denke aber, "dass sie eine Minderheit in der Republikanischen Partei sind".

Als ein Reporter bei der Pressekonferenz im Weißen Haus einer Frage zu Trump die Feststellung vorausschickte, dessen politische Bewegung sei immer noch stark, schob Biden ein spöttisches "Ach ja?" ein. MAGA (Make America Great Again) ist der Slogan, mit dem Trump 2016 ins Weiße Haus einzog. Biden verpasste dessen Anhängern nun den Spitznamen "Mega-MAGA-Republikaner".

Er vertrete unterschiedliche Ansichten als die Mehrheit der Republikaner, "aber sie sind anständige, ehrenwerte Leute", sagte Biden. Das wisse er seit seinen Jahren im US-Senat. Die Partei wurde auch nach der Wahl 2020 von Ex-Präsident Donald Trump und seinen Weggefährten dominiert. Republikanische Politiker, die sich gegen ihn stellen, wurden von der Partei meist geächtet./so/DP/zb