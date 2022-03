Biden: Ukraine wird niemals ein Sieg für Russland sein

WARSCHAU (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat Russland vor einer Niederlage in seinem Krieg gegen die Ukraine gewarnt. "Die Ukraine wird niemals ein Sieg für Russland sein, denn freie Menschen haben sich geweigert, in einer Welt von Hoffnungslosigkeit und Dunkelheit zu leben", sagte Biden in Warschau zum Abschluss eines zweitägigen Besuchs in Polen. Die mutigen Ukrainer hätten gezeigt, dass die Kraft von vielen größer sei als die eines einzigen Diktators. "Gebt die Hoffnung niemals auf, werdet nicht müde, lasst euch nicht entmutigen und habt keine Angst".

Biden sprach einen Monat nach Beginn des russischen Angriffskriegs im Nachbarland Ukraine im Warschauer Königsschloss, das als Symbol der im Zweiten Weltkrieg einst von Nazi-Deutschland großteils zerstörten und später wiederaufgebauten polnischen Hauptstadt gilt./dhe/DP/men