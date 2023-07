Biden: USA langfristig verlässlicher Nato-Partner

HELSINKI (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden sieht in den USA auch in den kommenden Jahrzehnten einen verlässlichen Nato-Partner, ungeachtet möglicher politischer Veränderungen in dem Land. "Daran besteht kein Zweifel", sagte Biden am Donnerstag in Helsinki. Das westliche Verteidigungsbündnis habe die überwältigende Unterstützung des amerikanischen Volkes. "Es gibt eine überwältigende Unterstützung von den Mitgliedern des Kongresses, sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat, in beiden Parteien, auch wenn es extreme Elemente in der einen Partei gibt", sagte Biden.

Er war von einer Journalistin auf einer Pressekonferenz mit dem finnischen Präsidenten Sauli Niinistö gefragt worden, ob sich Finnland als jüngstes Nato-Mitglied auch künftig auf die USA als Bündnispartner verlassen könne, sollte es einen politischen Wechsel an der Spitze des Landes geben.

Im kommenden Jahr stehen US-Präsidentenwahlen an, bei denen sich der ehemalige Präsident Donald Trump um die republikanische Kandidatur bewirbt. Für die Demokraten geht Biden erneut ins Rennen; er dürfte keine ernstzunehmende innerparteiliche Konkurrenz bekommen.

"Das amerikanische Volk weiß (...), dass unsere Sicherheit auf der Einheit der europäischen und transatlantischen Partner beruht", sagte Biden weiter. "Niemand kann die Zukunft garantieren, aber das ist die beste Wette, die man eingehen kann."

Finnland ist Anfang April als 31. Mitglied in die Nato aufgenommen worden. Das Land grenzt auf einer Länge von rund 1340 Kilometern an Russland. Biden war nach dem Nato-Gipfel in Vilnius in das EU-Land weitergereist. Dort traf er sich am Donnerstag mit Niinistö und hielt gemeinsam mit dem finnischen Staatsoberhaupt ein Gipfeltreffen mit den Regierungschefs der weiteren nordischen Länder Schweden, Dänemark, Norwegen und Island ab./trs/DP/jha