Biden verwechselt Kohl mit Merkel

Washington (Reuters) - US-Präsident Joe Biden hat bei einem Empfang in New York die früheren Bundeskanzler Helmut Kohl und Angela Merkel verwechselt.

Bei der Gala am Mittwochabend, bei dem Geld für seine Wiederwahl gesammelt wurde, wiederholte der 81-Jährige eine mehrfach von in Wahlkampfreden erzählte Geschichte, brachte aber die Protagonisten durcheinander. In der Anekdote ging es um Anspielungen auf den Sturm auf das Kapitol. "Als ich zum ersten Mal zum Präsidenten gewählt wurde, ging ich zu einem G7-Treffen mit den sieben Staatsoberhäuptern Europas und Großbritanniens. Ich setzte mich hin und sagte: 'Nun, Amerika ist wieder da', und der französische Präsident schaute mich an und fragte: 'Für wie lange?' So hatte ich das noch nie gesehen", sagte Biden.

"Dann schaute mich Helmut Kohl aus Deutschland an und sagte: 'Was würden Sie sagen, Herr Präsident, wenn Sie morgen früh die London Times in die Hand nehmen und erfahren würden, dass 1000 Menschen die Türen des britischen Parlaments aufgebrochen und auf dem Weg dorthin einige Menschen getötet haben'", sagte Biden weiter. Das G7-Treffen fand 2021 statt, für Deutschland nahm Kanzlerin Merkel teil. Kohl starb 2017.

Regierungssprecherin Karine Jean-Pierre bemühte sich am Donnerstag um Schadensbegrenzung. Sie zählte mehrere Politiker auf, die Personen verwechselt hatten und sagte: "Das passiert uns allen, das ist ganz normal." Zu Fragen nach Bidens allgemeinem Gesundheitszustand sagte sie, dass er bei ärztlichen Untersuchungen als gesund eingestuft worden sei. Anfang dieser Woche verwechselte Biden in einer Rede über den G7-Gipfel 2021 den französischen Präsidenten Emmanuel Macron mit seinem verstorbenen Vorgänger Francois Mitterrand.

Auch der 77-jährige Trump hat schon Personen durcheinander gebracht. So verwechselte er kürzlich seine republikanische Gegnerin Nikki Haley mit der ehemaligen Präsidentin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi.

