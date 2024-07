Biden will nach Attacke auf Trump Stellungnahme abgeben

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden will nach der Attacke auf seinen Amtsvorgänger Donald Trump vor Kameras eine Stellungnahme abgegeben. Das teilte das Weiße Haus mit, nannte aber keine Uhrzeit. Biden hält sich über das Wochenende in seinem Strandhaus in Rehoboth Beach im US-Bundesstaat Delaware auf und hatte zuvor bereits ein schriftliches Statement veröffentlicht./jac/DP/he