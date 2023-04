Biden zu Präsidentschaftswahl 2024: Trump ist Gefahr für Demokratie

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat seinen Amtsvorgänger Donald Trump mit Blick auf die Präsidentschaftswahl 2024 als "Gefahr für die Demokratie" bezeichnet. Er sei nicht der Einzige, der den Republikaner schlagen könne, sagte Biden über sich am Mittwoch im Weißen Haus. "Aber ich kenne ihn gut, und ich weiß, welche Gefahr er für unsere Demokratie darstellt." Biden sagte außerdem, er hätte sich auch für eine erneute Kandidatur beworben, falls Trump nicht antreten würde.

Biden hatte am Dienstag erklärt, bei der Wahl im kommenden Jahr für eine zweite Amtszeit antreten zu wollen. Der Demokrat hatte die Präsidentschaftswahl 2020 gegen den damaligen Amtsinhaber Trump gewonnen. Biden ist seit Januar 2021 im Amt und zog damals als ältester Präsident aller Zeiten ins Weiße Haus ein. Bei der Wahl in anderthalb Jahren wird Biden 81 Jahre alt sein, am Ende einer möglichen zweiten Amtszeit wäre er 86. Der 76-jährige Trump hatte bereits im vergangenen November erklärt, sich noch einmal zur Wahl stellen zu wollen.

Angesprochen auf Bedenken wegen seines hohen Alters sagte Biden, dass dies für ihn keine Rolle spiele. "Ich kann, glaube ich, nicht einmal sagen, wie alt ich bin." Er habe sich sehr genau überlegt, ob er noch einmal antreten wolle. "Was in den nächsten zwei, drei, vier Jahren geschieht, wird bestimmen, wie die nächsten drei bis vier Jahrzehnte aussehen werden, und ich war noch nie so optimistisch, was die Möglichkeiten der Vereinigten Staaten angeht."/nau/DP/he