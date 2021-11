Biden zur Gouverneurswahl in Virginia: 'Wir werden gewinnen'

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden glaubt an einem Sieg des Demokraten Terry McAuliffe bei der Gouverneurswahl im Bundesstaat Virginia. "Wir werden gewinnen. Ich denke, wir werden in Virginia gewinnen", sagte Biden am Dienstag bei seiner Abschlusspressekonferenz beim Weltklimagipfel in Glasgow. Er gehe aber davon aus, dass es eine enges Rennen werde. "Das wussten wir alle von Anfang an", so Biden weiter.

Die Gouverneurswahl in Virginia rund Jahr vor den Kongresswahlen in den USA gilt auch auf nationaler Ebene als wichtiger Stimmungstest und als eine Art Referendum über Bidens Politik. Die Bürgerinnen und Bürger des Staates sind an diesem Dienstag dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Umfragen sagten ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Demokraten McAuliffe und dem Republikaner Glenn Youngkin voraus. Bei der US-Präsidentenwahl vor einem Jahr hatte Biden in Virginia mit einem Zehn-Punkte-Vorsprung vor dem damaligen Präsidenten Donald Trump gewonnen.

Biden unterstützt den Demokraten McAuliffe, Trump den Republikaner Youngkin. Nun komme es vor allem auf die Wahlbeteiligung an, sagte Biden. Er gehe allerdings nicht davon aus, dass seine Leistung als Präsident einen Einfluss auf das Wahlergebnis habe. "Ich habe auch keine Beweise dafür gesehen, dass die Frage, ob ich gut oder schlecht abschneide, ob ich meine Agenda durchgesetzt habe oder nicht, irgendeinen wirklichen Einfluss auf Sieg oder Niederlage haben wird", sagte er./nau/DP/he