Bien Sparebank ASA Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Bien Sparebank ASA Registered hat am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Umsatz wurde auf 93,9 Millionen NOK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 84,2 Millionen NOK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at