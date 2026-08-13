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13.08.2026 06:31:29
Bien Sparebank ASA Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Bien Sparebank ASA Registered stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,28 Prozent auf 99,9 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 101,2 Millionen NOK gelegen.
Redaktion finanzen.at
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