Bien Sparebank ASA Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bien Sparebank ASA Registered hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal hat Bien Sparebank ASA Registered 98,2 Millionen NOK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 93,9 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at