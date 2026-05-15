Bien Sparebank ASA Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bien Sparebank ASA Registered veröffentlichte am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,91 NOK. Im Vorjahresviertel hatte Bien Sparebank ASA Registered 1,92 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 89,5 Millionen NOK, während im Vorjahreszeitraum 85,8 Millionen NOK ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at