DEI Holdings Aktie
WKN DE: A0Q415 / ISIN: US23319E1073
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08.06.2026 11:19:27
Bieterwettkampf um Monte dei Paschi zeichnet sich ab
Die italienischen Banken sind weiter in Fusions-Laune. Gleich zwei Wettbewerber haben Interesse an der Banca Monte dei Paschi di Siena angemeldet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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