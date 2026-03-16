RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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16.03.2026 06:00:08
Big bargains and ‘white knuckle’ buying: inside the rise of TJ Maxx
Savvy buyers and a vast supply of high-end clothes have propelled discount chain’s owner TJX into retail’s big leagueWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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