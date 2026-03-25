KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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25.03.2026 14:00:00
Big Battlemage: Intel bringt seine größte GPU mit viel Speicher für KI
Intel bringt Big Battlemage: Der BMG-G31-Chip soll für rund 1000 US-Dollar mehr Rechenleistung und doppelten Grafikspeicher für (KI-)Workstations bereitstellen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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