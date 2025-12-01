Big Cheese Studio Spolka Akcyjna Bearer mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Big Cheese Studio Spolka Akcyjna Bearer äußerte sich am 28.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 PLN gegenüber 0,160 PLN im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,42 Prozent auf 1,8 Millionen PLN aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,1 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at