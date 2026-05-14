Big Cypress Acquisition öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Big Cypress Acquisition hat am 12.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,35 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,560 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at