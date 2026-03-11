11.03.2026 06:31:29

Big Cypress Acquisition stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Big Cypress Acquisition veröffentlichte am 09.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,81 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,230 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,790 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Big Cypress Acquisition ein Ergebnis je Aktie von -3,680 USD vermeldet.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
