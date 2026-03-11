Big Cypress Acquisition stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Big Cypress Acquisition veröffentlichte am 09.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,81 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,230 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,790 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Big Cypress Acquisition ein Ergebnis je Aktie von -3,680 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at