Big Cypress Acquisition stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Big Cypress Acquisition veröffentlichte am 09.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,81 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,230 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,790 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Big Cypress Acquisition ein Ergebnis je Aktie von -3,680 USD vermeldet.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
