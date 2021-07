Big Data Valley ermöglicht koordinierte Innovation im südwestchinesischen Chongqing

CHONGQING, China, 17. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Kürzlich wurden auf einer Konferenz zur Einführung neuer Produkte im südwestchinesischen Chongqing Xiantao Big Data Valley insgesamt 11 Technologien in den Bereichen Smart Services, künstliche Intelligenz und Sicherheit vorgestellt. Sie werden von sieben Firmen in der Allianz des Innovations-Ökosystems des Valley entwickelt, so die Werbeabteilung des Yubei Distrikts.

Das Xiantao Big Data Valley im Yubei-Distrikt in Chongqing gründete die Allianz im Jahr 2018, um ein industrielles Ökosystem und einen interaktiven Austauschmechanismus aufzubauen. Die Allianz hat 334 Unternehmen für eine gemeinsame Entwicklung angezogen und macht das Valley zu einem zentralen Motor, um lokale kollaborative Innovationen zu ermöglichen.

Das Valley ist datengesteuert und softwarebasiert und verfügt über ein umfassendes Innovations-Ökosystem mit 10 offenen Sharing-Plattformen.

Öffentliche Service-Plattformen mit Software-Systementwicklung, intelligenter Prototypenproduktion, komplettem 3D-Druck, intelligenter Auto-Kollaboration, Xiantao College-Talenttraining, intelligenter Hardware-Erkennung und 5G-Demonstrationsdienst für automatische Fahranwendungen wurden in Betrieb genommen. Die Einrichtung einer offenen Sharing-Plattform ist förderlich für die koordinierte Entwicklung von Unternehmen im Innovations-Ökosystem.

Insgesamt haben sich 237 Unternehmen im Valley angesiedelt, darunter Industrieführer und innovative Unternehmen wie ARM, Huawei Chongqing DevCloud Innovation Center, Transsion und ThunderSoft. Hier arbeiten rund 5.000 innovative und unternehmerisch denkende Fachleute, die mehr als 600 Patente und Softwarewerke angemeldet haben.

Industrielle Technologien und öffentliche F&E-Dienstleistungen wie Datenressourcen, Softwareentwicklungswolke und intelligente Hardwaretests wurden weltweit bereitgestellt, und es hat sich allmählich zu einem Kernmotor entwickelt, der die Entwicklung eines industriellen Clusters für Software- und Informationsdienstleistungen im Wert von 100 Milliarden in Yubei anführt.

Der Yubei-Distrikt konzentriert sich auf die Entwicklung eines kollaborativen, innovationsführenden Bereichs und wird die Verbesserung der Fähigkeit des Valley, neue Wissenschaft und Technologien zu inkubieren, beschleunigen.

Es wird das Valley zu einem zentralen Motor für Innovationen im gesamten Bezirk machen und der hochwertigen Entwicklung in Yubei einen starken Impuls verleihen. Das Valley wird Schlüsselprojekte wie eine Demonstrationsregion für die chinesisch-singapurische Kommunikationskooperation, das Zhongguancun Information Valley Collaborative Innovation Center und das Chang'an Global Software Center aufbauen. Durch die Verbesserung des industriellen Layouts versucht das Valley, die Innovation in der gesamten Region zu fördern.