BIG LOVE for Christmas - MINI ruft zur Unterstützung der SOS-Kinderdörfer auf.

Um Kinder in Not zu unterstützen, vereint MINI seine weltweite Community in dem festlichen Musikvideo zu Chris Reas "Driving Home for Christmas" und ruft zu Spenden für die SOS-Kinderdörfer auf. MINI unterstützt die SOS-Kinderdörfer zur Weihnachtszeit erneut. Im April dieses Jahres richtete sich die Unterstützung an SOS-Kinderdörfer in Polen, um das Leiden von durch Krieg vertriebenen Kindern zu lindern.