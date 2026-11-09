Big Rock Brewery informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Big Rock Brewery hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 23,36 Prozent auf 12,5 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16,3 Millionen CAD gelegen.

Redaktion finanzen.at