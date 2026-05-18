Big Rock Brewery mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Big Rock Brewery hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal hat Big Rock Brewery 10,1 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 11,2 Millionen CAD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at